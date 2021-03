Depois de apoio ao Amazonas, governo Maduro irá enviar oxigênio para o Amapá

O governo de Nicolás Maduro anunciou que irá ajudar o Amapá com o envio de cilindros de oxigênio para salvar vidas de contaminados com a Covid-19. É o segundo estado brasileiro em crise sanitária gravíssima com a pandemia a ter auxílio da Venezuela. O primeiro foi o Amazonas edit

A informação é do senador Randolfe Rodrigues, em postagem no Twitter na manhã desta segunda-feira (22).

No mês de janeiro, o governo venezuelano também ajudou o estado do Amazonas, que sofria com a falta de insumos básicos, a ter acesso ao ítem, enquanto o governo Bolsonaro enviava ao local cloroquina para o inexistente tratamento precoce contra a Covid-19. Pazuello, que ainda não foi exonerado da pasta da Saúde, é acusado de negligência com a população manauense e poderá responder criminalmente pela falta de apoio do governo no combate à pandemia.

"O Governo Venezuelano se colocou à disposição para ajudar no fornecimento de oxigênio. Precisamos que o Governo Brasileiro mobilize a logística para trazer o oxigênio até Macapá", explicou Randolfe.

Veja as postagens de Randolfe explicando a ajuda de Maduro:

