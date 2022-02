Deputados ucranianos pedem que Zelensky inicie conversas com Putin

Apoie o 247

ICL

RT - Um grupo de parlamentares ucranianos pediu ao seu presidente que inicie negociações com Moscou. Qualquer nova escalada do conflito em curso na Ucrânia pode se transformar em uma “verdadeira catástrofe” para todos os lados que não veriam “nenhum vencedor”, disseram sete parlamentares em uma carta aberta a Volodymyr Zelensky na quinta-feira.

“Milhões de nossos concidadãos lutam por uma vida pacífica”, disse o grupo, liderado por Vadim Novinsky – um bilionário ucraniano e um dos co-líderes do Bloco de Oposição – uma associação de mais de uma dúzia de partidos políticos. Os parlamentares disseram que “insistem em [Zelensky] usar todas as opções” para proteger a vida humana e diminuir a situação.

Os legisladores pediram que seu líder iniciasse conversas com o presidente russo, Vladimir Putin, e “chegasse a um acordo” sobre “parar o derramamento de sangue”. Eles instaram o parlamento da Ucrânia a formar uma delegação para realizar “consultas estratégicas” com o parlamento russo.

“Acreditamos que um novo compromisso ainda é possível”, disseram os parlamentares, acrescentando que uma opção diplomática ainda deve ser explorada, mesmo que tenha “uma chance em cem” de ser bem-sucedida. Os deputados não delinearam quaisquer ideias específicas para um potencial acordo com a Rússia.

Diz-se que Novinsky é próximo de Viktor Medvedchuk, outro deputado ucraniano e um dos líderes do partido Plataforma de Oposição – Pela Vida. Medvedchuk é conhecido por suas opiniões anti-OTAN e por se aliar a Moscou quando a Crimeia voltou à Rússia em 2014.

Medvedchuk se reuniu com altos funcionários russos em várias ocasiões, muito tempo depois que as relações entre Moscou e Kiev azedaram devido ao conflito no leste da Ucrânia. Em maio de 2021, ele foi acusado de traição ao Estado. O político, que está atualmente em prisão domiciliar, afirmou que todas as acusações contra ele são politicamente motivadas.

No início da quinta-feira, Putin anunciou uma “operação especial” na Ucrânia, com o objetivo de “garantir a paz” nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, na região de Donbass, que foram oficialmente reconhecidas pela Rússia no início desta semana.

Mais tarde, Moscou disse que estava pronta para discutir os termos de rendição com Kiev. Putin estava particularmente disposto a conversar com Zelensky sobre obter uma garantia do status neutro da Ucrânia e uma promessa de que nenhuma arma seria implantada em seu território. O presidente ucraniano até agora não respondeu à proposta da Rússia ou à carta dos parlamentares.

