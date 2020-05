Desaprovação a Trump sobe sem parar e Biden abre vantagem de 8 pontos na corrida à Casa Branca

O democrata Joe Biden tem 46% das preferências dos eleitores dos EUA para as eleições de 3 de novembro e abriu vantagem de 8 pontos contra Trump em uma semana, que tem 38%, segundo pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta terça edit

247 - Pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na noite desta terça-feira (12) nos EUA indicou uma aceleração rápida da desaprovação a Trump devido à sua conduta na epidemia do coronavírus. A reeleição do republicano, que parecia certa até semanas atrás parece ter tornado um sonho distante: em uma semana, o democrata Joe Biden saltou de uma vantagem de 2 pontos percentuais para 8 na pesquisa e agora tem 46% das preferências contra 38% de Trump para o pleito de 3 de novembro.

A pesquisa conduzida entre segunda e terça-feira mostrou que 41% dos eleitores dos EUA aprovam o desempenho de Trump no cargo, queda de 4 pontos em relação a um levantamento semelhante conduzido em meados de abril. A reprovação ao presidente cresceu 5 pontos para 56% no mesmo período.

A visão sobre a maneira pela qual Trump conduz a crise da Covid-19 é cada vez mais crítica na opinião pública estadunidense, informa a CNN : “De acordo com a pesquisa, aqueles que desaprovam o desempenho de Trump no comando da resposta à pandemia superam os que aprovam por 13 pontos percentuais -o maior saldo de desaprovação desde que a pesquisa passou a incluir essa questão no início de março”.



