Destoando do Ocidente, Brasil pede na ONU investigação sem "prejulgamento" sobre possíveis crimes de guerra na Ucrânia

247 - Destoando das acusações diretas do Ocidente contra a Rússia, o Brasil, em reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para tratar de possíveis crimes de guerra na Ucrânia, nesta terça-feira, 5, defendeu que os processos ocorram "sem prejulgar as conclusões". A informação é do blog de Jamil Chade, no UOL. Falando por pouco mais de cinco minutos, o governo brasileiro não se referiu ao governo russo diretamente em nenhuma parte de seu discurso.

Brasília defendeu ainda um cessar-fogo para constatar a dimensão do sofrimento humano.

"Uma vez mais, pedimos que um cessar-fogo seja estabelecido", declarou o embaixador Ronaldo Costa Filho, que lamentou o "fracasso" da instituição.

"Lamentamos que o Conselho não consiga falar com uma só voz", disse. Segundo o representante, a meta deve ser a de proteger civis e o direito internacional.

A China adotou uma postura semelhante à brasileira, defendendo uma investigação e declarando que, apenas assim, pode-se constatar a autoria.

Já Washington deixou claro que o presidente russo, Vladimir Putin, cometeu tais crimes. Na mesma reunião, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, inflamou a retórica ao comparar russos a terroristas do Estado Islâmico. França, Reino Unido e Noruega seguiram a cartilha de Washington.

A delegação russa negou, como vem fazendo, quaisquer crimes de guerra e sustentou que não há provas do envolvimento de Moscou no massacre de Bucha, cidade nos arredores de Kiev. Alertou ainda para uma manipulação dos fatos por parte do governo ucraniano e do Ocidente.

"No melhor estilo Goebbels", declarou a delegação russa. "Viemos trazer a paz e cortar o tumor nazista", disse a missão russa na ONU, que voltou a denunciar a existência de movimentos neonazistas na Ucrânia.

