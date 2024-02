Dilma critica ordem financeira global 'injusta' e destaca ascensão do BRICS como motor de transformação (vídeo)

Presidente do Banco do BRICS afirma que a tendência é de crescimento do peso do bloco de países emergentes na economia global edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como Banco do BRICS, Dilma Rousseff, fez críticas à atual ordem financeira global e destacou a ascensão do bloco de países emergentes como um fator que pode reverter o que chamou de 'injustiças'.

"O poder dos países BRICS de fato cresceu rapidamente, o que é uma boa base para entender a força que apoia o multilateralismo. Medindo com base em paridade de poder de compra, os países BRICS já representam 31,5% do PIB global, ultrapassando os países do G7, que representam 30,8%", disse Dilma ao discursar no World Government Summit, em Dubai, EAU, onde foi uma das convidadas de destaque.

continua após o anúncio

Ela afirma que a tendência é de crescimento do peso do BRICS na economia global. "Mesmo com dificuldades relacionadas à ordem financeira internacional injusta e a grande dívida dos países em desenvolvimento, as figuras do FMI são uma boa ilustração dessa nova tendência", disse.

Em 1º de janeiro, Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita tornaram-se oficialmente membros plenos dos BRICS. Antes disso, o bloco era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

continua após o anúncio

🌎📈 BRICS ultrapassará o G7 em PIB até 2028, diz Dilma



A participação do BRICS no PIB mundial aumentará para 35% a 40% até 2028, enquanto a do Grupo dos Sete (G7) cairá para 27,8%, afirmou a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff. pic.twitter.com/DWtbxU1Cfj — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) February 13, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: