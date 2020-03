Diretor de imigração do Paraguai é demitido e Ronaldinho Gaúcho é liberado no Paraguai

Ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, embaixador do Turismo de Jair Bolsonaro, e o irmão, Assis, foram liberados nesta quinta-feira (5) após entrarem no Paraguai com passaportes falsos. Diretor geral de Migração, Alexis Penayo, pediu demissão do cargo após ser duramente criticado por não deter os brasileiros ainda no aeroporto edit

Revista Fórum - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, embaixador do Turismo de Jair Bolsonaro, e o irmão, Assis, foram liberados nesta quinta-feira (5) da custódia em que estavam mantidos em uma suíte presidencial em resort de luxo no Paraguai após entrarem no país com passaportes falsos.

O Ministério Público do Paraguai informou que não vai indiciar Ronaldinho e o irmão porque eles admitiram o erro e, assim, a promotoria entendeu que eles “foram enganados em sua boa fé”. Segundo advogados, o ex-jogador deve voltar ao Brasil nesta sexta-feira (6).

Em meio às investigações, o diretor geral de Migração do Paraguai, Alexis Penayo, pediu demissão do cargo. Ele recebeu críticas pelo fato de o Departamento de Migrações não deter os brasileiros ainda no Aeroporto Internacional de Luque — o principal terminal paraguaio.

