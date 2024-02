Disputa se acirra entre centro-direita e Partido Socialista em Portugal às vésperas das eleições

Apoie o 247

CartaCapital - Portugal deverá ter uma disputa partidária acirrada para definir o seu futuro político. No país europeu, as eleições legislativas estão marcadas para acontecer no dia 10 de março.

De acordo com a pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, a Aliança Democrática, uma coligação de centro-direita formada por partidos como PSD, CDS e PPM, tem 21,4% das intenções de voto. Em seguida, o Partido Socialista é o preferido de 21,1% dos entrevistados. O Chega (extrema direita), por sua vez, obteve 16,9%.

