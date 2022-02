Resultado de teste de Covid definirá formato de encontro entre Putin e Bolsonaro

O governo russo definirá o formato da reunião entre Vladimir Putin e membros do governo brasileiro somente após o resultado do exame em Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro e integrantes de sua comitiva farão um último teste de Covid-19 antes de se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã de quarta-feira (16). O governo russo definirá o formato da reunião somente após o resultado do exame.

De acordo com o jornal O Globo, se o teste for positivo, Bolsonaro será recebido na mesa grande, de seis metros de comprimento, assim como o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão Olaf Scholz - estes dois não quiseram fazer o teste e foram recebidos em uma mesa maior.

Toda a comitiva de Bolsonaro tem feito exames para não haver risco aos integrantes do governo russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tensões

A viagem de Bolsonaro acontece em um contexto de tensão. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a movimentação de tropas em regiões de fronteira com a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viu a iniciativa como uma tentativa do governo russo de invadir a Ucrânia.

A Rússia argumenta que o leste europeu é área de influência do país e pretende barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE