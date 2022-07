Documentos revelam que EUA têm usado programa secreto para travar guerras por procuração em todo o mundo

Apoie o 247

Sputnik - O jornal The Intercept revelou que os EUA utilizaram uma entidade secreta para lançar diversas guerras por procuração desde 2017.

A mídia, citando documentos e vários funcionários de alto escalão, confirma que pelo menos 14 dos chamados "programas 127e" estavam ativos no Oriente Médio e Ásia-Pacífico em 2020.

No total, entre 2017 e 2020, os militares dos EUA realizaram pelo menos 23 programas deste tipo em todo o mundo, com um custo estimado de US$ 310 milhões (R$ 1,6 bilhão).

De acordo com a mídia, o 127e é uma das diversas autoridades secretas usadas pelo Pentágono nas últimas décadas, destinada à realização de "operações antiterroristas" em conjunto com tropas estrangeiras e forças irregulares de países parceiros em torno do mundo.

Além disso, o programa permite aos EUA treinar, fornecer armas e inteligência às forças estrangeiras.

No quadro dos programas 127e, as forças dos aliados devem seguir as ordens dos EUA e realizar missões lideradas por Washington contra os inimigos norte-americanos, servindo como um exército "proxy" do Pentágono.

O The Intercept ainda revelou que muitos dos congressistas não têm autorização para analisar as informações sobre o 127e, já que foi criado para "evitar a supervisão".

