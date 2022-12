É 2023 na Austrália, China e Japão! Confira países que já celebraram ano novo

Apoie o 247

247 - Enquanto no Brasil os preparativos para a celebração da chegada de 2023 ainda ficam prontos nas últimas horas do ano, alguns países do outro lado do globo já comemoraram a virada.

Nova Zelândia, Kiribati, Tonga, Samoa, Tuvalu, Petropavlovsk-Kamchatsky (na Rússia), Austrália, Coréia do Sul, Coréia do Norte, Japão, Hong Kong, Xangai, Filipinas, Tailândia, Taiwan, Singapura, Paquistão, Uzbequistão e Tajiquistão são países que já adentraram 2023.

Belas queimas de fogos e shows de luzes marcaram a passagem do ano nas principais cidades da Ásia e Oceania.

