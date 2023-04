Economia fraca derruba aprovação de Biden nos Estados Unidos

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, caiu para 39% em abril, perto do nível mais baixo de seu mandato, com a economia norte-americana mostrando sinais de perda de força, mostrou uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A pesquisa, que durou três dias e terminou no domingo, mostrou um declínio modesto em relação ao mês passado, quando 42% dos entrevistados disseram que aprovavam o desempenho de Biden como presidente.

A popularidade de Biden caiu quase continuamente desde que ele assumiu o cargo em janeiro de 2021, chegando a 36% em meados de 2022. Ela tem permanecido próxima a este nível desde então.

Biden declarou na sexta-feira passada que concorrerá à reeleição em 2024, mas ainda não lançou formalmente sua campanha.

Não se espera que ele enfrente uma disputa séria pela nomeação de seu Partido Democrata, mas seus níveis de aprovação permanecem baixos para os padrões históricos.

Donald Trump, que também pretende disputar a Presidência em 2024, passou grande parte de seu mandato entre 2017 e 2021 com níveis de aprovação igualmente baixos, chegando a 33% em dezembro de 2017. Presidentes anteriores apenas ocasionalmente experimentaram níveis de aprovação tão baixos.

Os entrevistados na pesquisa Reuters/Ipsos foram mais propensos a citar a economia como o maior problema enfrentado pelo país, com um em cada cinco apontando para isso. As questões do crime e do meio ambiente foram escolhidos por cerca de um em cada 10 entrevistados como o principal problema do país.

A pesquisa Reuters/Ipsos reuniu respostas de 1.029 adultos norte-americanos, usando uma amostra nacionalmente representativa. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

