Em carta, Assange convida rei Charles III a visitá-lo na prisão de Belmarsh

Apoie o 247

Google News

247 - Fundador do WikiLeaks, Julian Assange enviou no sábado (6), data da coroação do rei Charles III, uma carta ao monarca convidando-o a visitá-lo na prisão de segurança máxima em Belmarsh, onde está detido há mais de quatro anos.

“Na coroação do meu senhor, achei apropriado endereçar-lhe um convite sincero para comemorar essa ocasião importante e visitar o seu próprio reino dentro de um reino: a Prisão de Sua Majestade Belmarsh”, escreveu Assange, em documento com forte tom sarcástico.

>>> Na Inglaterra, Lula defende soltura de Assange e cobra mobilização da imprensa mundial: "prisão vergonhosa"

A carta foi publicada na plataforma Declassified UK. Assange diz que o "reino" onde vive está “localizado no prestigioso endereço de One Western Way, Londres, a um pulo do Old Royal Naval College, em Greenwich”.

"Que delícia deve ser ter um estabelecimento tão estimado com o seu nome. Como prisioneiro político, mantido a critério de Vossa Majestade em nome de um soberano estrangeiro envergonhado, sinto-me honrado em residir dentro dos muros desta instituição de classe mundial. O seu reino não tem limites”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.