Em discurso, Joe Biden dá um "basta" ao acesso às armas nos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso sobre as regras para vendas de armas em seu país nesta quinta-feira (2). Ele tenta convencer o Legislativo a adotar medidas que restringem o acesso às armas de fogo.

“Chega, chega”, disse o presidente. O discurso foi gravado na Casa Branca, a sede do governo dos EUA. Biden pede uma nova regra para que os vendedores de armas sejam obrigados a checar os dados do cliente e adotar outras medidas para restringir a venda.

“Pelo amor de Deus, quanta carnificina estamos dispostos a aceitar?”, questionou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Biden afirma que os legisladores do Partido Republicano, historicamente bloquearam as medidas de restrições à venda de armas, como aumentar a idade mínima dos compradores e acabar com a proteção aos fabricantes de armas, que não podem ser processados pelas vítimas de atos de violência nos quais seus produtos foram usados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE