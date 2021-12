Em entrevista a jornalistas de todo o mundo, Putin adverte Otan: "não implante sistemas de ataque perto da nossa casa"

Apoie o 247

247 - Na tradicional coletiva de imprensa de fim de ano, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reiterou que ameaças à segurança nacional determinarão o curso da questão ucraniana. A ampliação da Otan para o leste europeu gera inquietação no Kremlin.

"Nossas ações vão depender não do processo de negociações, mas da manutenção incondicional da segurança da Rússia. Deixamos bem claro que a ampliação da Otan para leste é inaceitável. Os EUA estão com mísseis no limiar da nossa casa. Será que é uma demanda excessiva -- não implantar sistemas de ataque perto da nossa casa?", disse Putin.

Ele lembrou que nos anos 1990 foi garantido que a aliança de países ocidentais não se moveria em direção à Rússia, mas isso foi seguido por cinco ondas de ampliação. "Na Romênia, na Polônia, surgem sistemas de mísseis", disse.

"Como se pode não entender isso? Disseram que haveria garantias iguais para todos, mas a segurança igual não surge", questionou Putin.

