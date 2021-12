Em meio a tensões com a Europa, Rússia diz que não quer nem especular sobre eventual corte de gás para os europeus

Apoie o 247

ICL

Da Agência Tass – A Rússia "mesmo hipoteticamente" não gostaria de especular que o trânsito do gás russo para a Europa poderia ser interrompido, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma entrevista ao canal de TV Rossiya 24 na quarta-feira.

"Nossa posição é que nem gostaríamos de imaginar isso. Mesmo hipoteticamente. Portanto, partimos do pressuposto de que o lado russo continuará a cumprir todas as suas obrigações da forma como vem fazendo há muitas décadas", disse ele, comentando sobre a declaração do Presidente da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, sobre o corte do trânsito do gás russo caso o Ocidente imponha sanções contra Minsk.

Em 11 de novembro, falando em reunião de gabinete, Lukashenko ameaçou a União Europeia com o corte do trânsito de gás para a Europa, que passa pelo gasoduto transnacional Yamal-Europa, caso Bruxelas amplie as sanções contra Minsk. O presidente russo, Vladimir Putin, expressou então a esperança de que não chegasse à Bielo-Rússia para interromper o trânsito do gás russo.

PUBLICIDADE