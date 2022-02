Em retaliação por crise na Ucrânia, Alemanha suspende certificação do gasoduto Nord Stream 2

"Devemos reavaliar a situação, em particular em relação ao Nord Stream 2", disse o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, suspendeu a certificação do gasoduto Nord Stream 2 nesta terça-feira, depois que a Rússia reconheceu formalmente duas regiões separatistas no leste da Ucrânia.

"Devemos reavaliar a situação, em particular em relação ao Nord Stream 2", disse Scholz em uma entrevista coletiva com seu homólogo irlandês, acrescentando que o Ministério da Economia alemão voltaria a analisar o processo de certificação, dadas as ações da Rússia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE