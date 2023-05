Em reunião da Comissão Financeira do Comitê Central, Xi Jinping pede esforços por construção de sistema industrial moderno

Xi Jinping exigiu que a nova comissão financeira do PCCh continue desempenhando o papel de elaborar as políticas econômicas importantes do país edit

Rádio Internacional da China - A 20ª Comissão Financeira do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou sua primeira reunião nesta sexta-feira (5). O secretário-geral do Comitê Central do PCCh e presidente da comissão, Xi Jinping, presidiu o evento.

O líder chinês enfatizou a importância de acelerar a construção de um sistema industrial moderno, base material e tecnológica para a construção de uma nação avançada, e promover a modernização do país com o desenvolvimento de alta qualidade da população, para assegurar a revitalização da nação chinesa.

Xi Jinping exigiu que a nova comissão financeira continue desempenhando o papel de elaborar as políticas econômicas importantes do país, além de reforçar e melhorar a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do PCCh sobre os trabalhos econômicos.

