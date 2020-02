Em vídeo, brasileiros em Wuhan pedem a Bolsonaro para serem retirados da China

"No momento em que essa carta está sendo escrita, não há, entre nós, quaisquer casos de contaminação comprovada ou até mesmo sintomas de infecção por coronavírus", afirma um brasileiro durante o vídeo edit

Sputnik - Em um vídeo publicado no YouTube neste domingo (2), um grupo de brasileiros na China pede ao governo de Jair Bolsonaro para retirar os cidadãos do país, afetado pelo surto do coronavírus.

No apelo, o grupo afirma estar disposto a passar pelo período de quarentena fora do território brasileiro e recorda que as operações de evacuação já foram feitas por diversos países.

A carta aberta é datada de 30 de janeiro, e os brasileiros dizem estar em Wuhan, na província de Hubei, na China, epicentro do surto, cita a BBC News Brasil.

"Nós somos homens, mulheres e crianças de vários estados e regiões do Brasil. Estudantes e trabalhadores, indivíduos e famílias de brasileiros na China", diz um dos brasileiros no vídeo.

"No momento em que essa carta está sendo escrita, não há, entre nós, quaisquer casos de contaminação comprovada ou até mesmo sintomas de infecção por coronavírus", afirma outro.

Todos os brasileiros terminam o vídeo dizendo: "Brasil, casa de todos nós".

No dia 31 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo estuda estratégias para retirar brasileiros no país asiático, mas que é preciso antes resolver entraves diplomáticos, jurídicos e orçamentários.