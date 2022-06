Embaixada dos EUA reage a Bolsonaro e diz que eleições no país são 'livres, justas e confiáveis'

Reação da diplomacia dos EUA foi feita após Jair Bolsonaro declarar ter um "pé atrás" com o resultado do pleito que elegeu o democrata Joe Biden edit

Apoie o 247

ICL

247 - Menos de 24 horas após Jair Bolsonaro afirmar que tinha um “pé atrás” com o resultado das eleições que deram a vitória ao democrata Joe Biden, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu uma nota afirmando que “as eleições são a expressão mais visível de uma democracia, e os Estados Unidos têm orgulho da longa história de eleições livres, justas e confiáveis que passam por um processo minucioso e resistem ao desafio do tempo”.

A reação da diplomacia estadunidense foi feita nesta quarta-feira (8), um dia após Jair Bolsonaro colocar em dúvida o sistema eleitoral do país durante uma entrevista ao SBT News. "Quem diz (sobre fraude nas eleições dos EUA) é o povo americano. Eu não vou entrar em detalhe na soberania de um outro país. Agora, o Trump estava muito bem e muita coisa chegou para a gente que a gente fica com o pé atrás. A gente não quer que aconteça isso no Brasil", afirmou Bolsonaro na ocasião.

A declaração do atual ocupante do Palácio do Planalto foi dada às vésperas de uma reunião bilateral com o líder norte-americano em Los Angeles, durante a Cúpula das Américas. Bolsonaro é fã declarado do antecessor de Biden, Donald Trump, derrotado no pleito de 2020 e que alegou, sem provas, que houve fraude generalizada na eleição presidencial norte-americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE