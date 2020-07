Embaixador do Brasil em Paris boicotou homenagem a Marielle

247 - O embaixador do Brasil na França, Luis Fernando Serra, cancelou a sua participação em um evento em Paris com acadêmicos ao descobrir que haveria uma homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio. A informação é do jornalista Jamil Chade, do UOL.

Telegramas internos enviados pelo diplomata ao Itamaraty, em Brasília, confirmam a informação. Nas mensagens constam 17 documentos que a chancelaria foi obrigada a fornecer, depois que bancada do PSOL solicitou oficialmente os telegramas internos, instruções e documentos sobre possíveis orientações do Itamaraty a seus postos no exterior sobre o que deve ser dito em relação à morte de Marielle.

"Convidado para assistir à cerimônia de encerramento do Congresso, fui informado de que o evento ocorrerá em local cedido pela prefeitura de Paris, com a presença da prefeita Anne Hidalgo (Partido Socialista)", escreveu o diplomata. "Na ocasião, após a palestra final da conferência, deverá ser dada a palavra à prefeita para "prestar homenagem à brasileira Marielle Franco", acrescentou.

Na mensagem, o diplomata relatou ainda que a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, do Partido Socialista, tornaria pública a localização de jardim da capital francesa que recebeu oficialmente o nome da vereadora brasileira.

"Ante o exposto, tomei a iniciativa de cancelar minha participação no referido evento", disse o embaixador. Diante da conduta do diplomata, o Brasil não foi convidado à inauguração de praça em Paris.

