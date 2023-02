Embaixadora dos EUA expressa preocupação com navios militares iranianos que podem atracar no Brasil

Apoie o 247

247 - A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, disse estar preocupada com os navios militares iranianos que podem atracar no Brasil.

Bagley disse que que esses navios não deveriam ficar em nenhum lugar, porque facilitaram o comércio ilícito e atos terroristas no passado.

O Brasil recusou o pedido do Irã para que as duas embarcações ficassem no Rio de Janeiro em meio à viagem do presidente Lula a Washington. A passagem pelo Brasil faz parte de uma missão da Marinha do Irã que está sendo conduzida até o canal do Panamá.

Originalmente, os iranianos haviam pedido para atracar suas embarcações na capital fluminense entre os dias 23 e 30 de janeiro, o que o governo brasileiro havia aceitado. (Com informações da CBN).

