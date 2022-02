Encontro entre delegações da Rússia e da Ucrânia deve acontecer nesta segunda-feira

Reunião, na fronteira com Belarus, é uma tentativa de encerrar o conflito edit

TASS – As conversas entre as delegações russa e ucraniana começarão na manhã de segunda-feira, disse uma fonte à TASS no domingo.

"Não é um adiamento. A reunião começará pela manhã. O motivo é a logística da delegação ucraniana", disse a fonte.

O assessor presidencial russo Vladimir Medinsky, que lidera a delegação russa nas negociações, disse mais cedo que um acordo foi alcançado com o lado ucraniano no domingo para realizar negociações na região de Gomel, na Bielorrússia. A delegação russa já deixou Minsk e se dirige ao local das negociações, que, segundo fonte da TASS, não será divulgada.

