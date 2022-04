Encontro entre Putin e Zelensky só é possível com preparação de acordo de paz escrito

A afirmação e do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, para quem a experiência da Ucrânia não cumprir suas obrigações edit

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, só poderá se reunir com seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky, quando um acordo escrito específico for elaborado entre os dois países, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Não, Putin nunca rejeitou (uma possível reunião com Zelensky). Putin nunca descartou tal reunião e esta reunião, sim, hipoteticamente é possível", disse o funcionário do Kremlin ao canal de TV Russia-1 neste domingo (3).

"Para que isso (a reunião) aconteça, é necessário que um determinado documento seja gerado pelas duas delegações. Não um conjunto de ideias, mas um documento escrito específico. Então chegará a hora de tal reunião", pontuou.

Respondendo a uma pergunta sobre se a Rússia pode ter certeza de que a Ucrânia implementará o novo acordo bilateral, o porta-voz de Putin disse: "Temos essa experiência (de a Ucrânia não cumprir suas obrigações ), lembramos muito bem e agimos nesse sentido", assegurou.

Ultimamente, a Turquia estava falando sobre planos para organizar um encontro entre Putin e Zelensky. Na última sexta-feira o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que a organização de tal reunião continua sendo uma prioridade para a Turquia. No entanto, no mesmo dia, o porta-voz presidencial turco Ibrahim Kalin disse que era difícil estabelecer uma data específica para tal reunião, já que a situação está mudando constantemente.

