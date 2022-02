Erro da Bloomberg sobre invasão russa à Ucrânia é um ultraje, diz embaixador russo

Apoie o 247

MOSCOU, TASS – O fato de a agência de notícias norte-americana Bloomberg ter relatado sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia é "um ultraje" que é impossível de explicar, disse o embaixador russo nos Estados Unidos Anatoly Antonov no canal do YouTube Soloviev Live no sábado.

"Certamente, o que aconteceu hoje à noite é, bem, nada mais do que um ultraje. Desafia qualquer explicação quando publicaram as manchetes, que provavelmente foram colocadas em espera quando tudo que você precisa fazer é apertar um botão - e sai um artigo dizendo que os russos já avançaram para o Dnieper ou outro lugar", disse ele.

No sábado, o site de notícias Bloomberg postou uma manchete dizendo: "A Rússia invade a Ucrânia", que permaneceu por cerca de 20 minutos antes de ser derrubada. A agência mais tarde admitiu o erro e pediu desculpas. Segundo a agência, as manchetes costumam ser preparadas para muitos cenários e este foi publicado inadvertidamente. "A manchete foi removida e estamos investigando a causa", disse Bloomberg.

O porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, disse à TASS no final do dia que "dificilmente foi uma provocação". No entanto, ele destacou que isso "deixa claro o quão perigosas são essas tensões, que foram desencadeadas por declarações agressivas diárias que continuamos ouvindo de Washington, capitais europeias e Londres".

"Qualquer faísca é perigosa em meio a tensões", enfatizou Peskov.

O Ocidente e Kiev recentemente ecoaram alegações sobre a potencial invasão russa da Ucrânia. A Rússia rejeitou repetidamente essas alegações.

