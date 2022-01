Erupção de vulcão submarino em Tonga provoca tsunami no sul do Pacífico

Apoie o 247

ICL

247 - A erupção de um vulcão submarino no arquipélago de Tonga neste sábado (15) provocou tsunami no sul do Pacífico. A reportagem é do portal G1.

Uma base dos Estados Unidos na Samoa Americana confirmou o alerta de tsunami e disse que já há grandes ondas avançando sobre a região.

A erupção do vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai foi registrada durante a madrugada. Ele fica localizado a de 65 km ao norte da capital de Tonga, Nuku'alofa.

PUBLICIDADE

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o maremoto avançando sobre casas em algumas ilhas da área.

Can literally hear the volcano eruption, sounds pretty violent. pic.twitter.com/gX6z2lSJWf PUBLICIDADE January 15, 2022





O arquipélago de Tonga fica em uma zona de grande atividade sísmica, o denominado "Círculo de Fogo do Pacífico", devido ao encontro de placas tectônicas.

PUBLICIDADE



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: