Especialista em crimes de guerra investigará Trump nos Estados Unidos

WASHINGTON, 18 de novembro (Reuters) - O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, nomeou nesta sexta-feira Jack Smith, um promotor de crimes de guerra, para servir como conselheiro especial para supervisionar as investigações do Departamento de Justiça relacionadas a Donald Trump, incluindo a manipulação do ex-presidente de documentos confidenciais e esforços para derrubar a eleição de 2020.

O anúncio de Garland veio três dias depois que Trump, um republicano, anunciou que concorreria à presidência novamente em 2024. Garland disse que a candidatura de Trump, bem como a intenção declarada do presidente democrata Biden de concorrer à reeleição, tornou necessária a nomeação de um advogado especial.

Às vezes, advogados especiais são nomeados para investigar casos politicamente delicados e fazem seu trabalho com certo grau de independência da liderança do Departamento de Justiça.

"O ritmo das investigações não vai parar ou diminuir sob minha supervisão", disse Smith em um comunicado. "Exercerei um julgamento independente e levarei as investigações adiante de forma rápida e completa para qualquer resultado que os fatos e a lei determinem."

Smith supervisionará a investigação sobre o manuseio de documentos do governo por Trump depois de deixar a Casa Branca no ano passado e a investigação sobre as tentativas de interferir na transferência pacífica de poder após a eleição de 2020, disse Garland.

"Nomear um conselheiro especial neste momento é a coisa certa a fazer", disse Garland, que foi nomeado por Biden, em entrevista coletiva.

Trump chamou a nomeação de conselheiro especial de "acordo fraudulento".

"Este horrendo abuso de poder é o último de uma longa série de caça às bruxas que começou há muito tempo", disse ele a uma multidão de simpatizantes em um evento black tie em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida.

Biden não respondeu às perguntas gritadas dos repórteres sobre o procurador especial durante sua única aparição pública do dia. A Casa Branca não estava envolvida na decisão de nomear Smith, disse uma autoridade, falando sob condição de anonimato.

Smith, um político independente, até recentemente atuou como promotor-chefe do tribunal especial de Haia, encarregado de processar crimes de guerra em Kosovo. Anteriormente, ele supervisionou a seção de integridade pública do Departamento de Justiça e trabalhou como promotor federal e estadual em Nova York.

