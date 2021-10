'Espero que ele seja chutado do cargo', diz vencedor do Nobel de física 2021 sobre Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O físico italiano e vencedor do Prêmio Nobel de física deste ano, Giorgio Parisi, afirmou, em entrevista à BBC News Brasil, que lamenta a crise brasileira e as mais de 600 mil mortes relacionadas à Covid-19 em decorrência do negacionismo do governo Jair Bolsonaro. “Espero muito que ele seja chutado do cargo”, disse.

Conheço bem a situação brasileira. Lamento muito a eleição de Jair Bolsonaro. (...) E lamento muito a situação da pandemia, o aumento da pobreza... (...) Ter Bolsonaro como presidente, durante a pandemia, foi uma das piores coisas que poderiam acontecer com o Brasil”, destacou.

Parisi, que nunca viajou para o Brasil, diz ser um apaixonado pela cultura brasileira e adorar forró. “Uma vez ia com minha família, em 2009. Mas pouco antes de partir, aconteceu aquele terrível acidente com o avião da Air France que caiu sobre o oceano Atlântico. Minha família ficou com medo e desistimos da viagem. Lamentei muito. Deveria ir a Minas Gerais. Li Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, um livro belíssimo. Queria muito ir a Minas Gerais, o sertão descrito no livro. Esse é um dos melhores livros do século 20”, afirmou.

