"Esta pode ser a última vez que você me vê vivo", diz Zelensky aos líderes da União Europeia

Temor do presidente ucraniano foi explicitado durante uma videoconferência

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que teme pela sua vida diante da entrada de tropas russas em Kiev. “Esta pode ser a última vez que você me vê vivo", teria dito Zelensky durante uma videoconferência com líderes da União Europeia na noite de quinta-feira (25), segundo a agência Axios.

A videochamada foi realizada antes da reunião de líderes da UNião Europeia que decidiu a imposição de novas sanções contra a Rússia. Pouco antes da ligação, Zelensky fez um discurso na televisão dizendo que ele era o alvo "número um" da Rússia e que seus familiares eram o alvo "número dois".

Ainda segundo a reportagem, a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, afirmou à agências internacionais que quando os líderes da UE se despediram de Zelensky, eles sabiam que não poderiam vê-lo novamente.

Nesta sexta-feira (25) ele apareceu, junto com outros membros do governo, em um vídeo gravado em uma rua de Kiev, capital ucraniana. No vídeo, divulgado nad redes sociais, Zelensky veste um traje militar e afirma que está defendendo a Ucrânia da ação militar russa.

Veja o vídeo gravado por Volodymyr Zelensky.

⏯️ Presidente da #Ucrânia aparece em vídeo: "Estamos aqui. Estamos em Kiev. Estamos defendendo a Ucrânia" pic.twitter.com/gbDjnSbioW — Metrópoles (@Metropoles) February 25, 2022

