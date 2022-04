"Eu sou o sonho e a esperança do escravo", diz Ketanji Brown Jackson após ser confirmada juíza da Suprema Corte dos EUA

A nova juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos citou as palavras da poetisa Dra. Maya Angelou edit

247 - A nova juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson, fez um discurso na Casa Branca em que citou a luta histórica de ativistas do movimento negro daquele país. A audiência no Senado que confirmou a indicação do presidente, Joe Biden, foi realizada ontem, 7.

"Estou sempre apoiada pela liderança de gerações passadas que ajudaram a iluminar o caminho: Dr. Martin Luther King Jr., juiz Thurgood Marshall e minha heroína pessoal, juíza Constance Baker Motley", disse ela, sob aplausos. "Eles fizeram o trabalho que tornaram esse dia possível".

"Ninguém conquista isso sozinho. O caminho foi aberto a mim, para que eu pudesse crescer a essa ocasião". "Nas palavras poéticas da Dra. Maya Angelou... 'Eu sou o sonho e a esperança do escravo'", disse ela, emocionada.

Biden comemorou a confirmação, dizendo: "Vamos olhar para trás e ver que este é um momento de mudança real na história americana".

Jackson se tornou a primeira mulher negra a exercer o cargo de ministra da Suprema Corte, que teve dois juízes negros, ambos homens: Clarence Thomas, nomeado em 1991 e ainda servindo, e Thurgood Marshall, que se aposentou em 1991 e morreu em 1993.

