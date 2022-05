EUA dizem estar prontos para fornecer assistência militar à Finlândia e Suécia contra Rússia

Apoie o 247

Sputnik - Os EUA estão preparados para fornecer assistência militar à Finlândia e Suécia, caso seja necessário, já que ambos os países pretendem aderir à Otan.

Por sua vez, Moscou, que considera a expansão da Otan como uma ameaça direta à sua segurança, afirmou que tomará medidas adequadas em resposta a estes países.

Em entrevista à BBC, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que as advertências russas são "muito preocupantes" e, usando os mesmos argumentos que na Ucrânia, garantiu que o país não poupará esforços para fornecer armas para que estes países combatam a Rússia.

Além disso, ao ser questionado sobre um possível envio de tropas para estes países, o porta-voz norte-americano evitou especulações e deixou a questão em aberto, mas voltou a ressaltar que Washington fornecerá a assistência militar necessária.

"Se no período de candidatura [destes países] e adesão à Otan eles precisarem de algumas capacidades ou assistência adicionais [...] nós forneceremos esta assistência adicional caso seja necessário", afirmou.

Em resposta às ações dos EUA e da Otan, Viktor Bondarev, presidente do Comitê de Defesa e Segurança do Conselho da Federação da Rússia, alertou que Moscou deve fortalecer sua presença militar na fronteira com a Finlândia, caso o país nórdico receba armas da Otan.

