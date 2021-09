EUA e Ucrânia assinam acordo militar de parceria estratégica

Apoie o 247

Sputnik - Os presidentes dos Estados Uniods, Joe Biden, e da Ucrânia, Vladimir Zelensky, assinaram nesta quarta-feira (1) um comunicado conjunto sobre a Parceria Estratégica EUA-Ucrânia.

Zelensky está em Washington em visita de Estado. Conforme o documento, os Estados Unidos confirmam que vão continuar o treinamento das Forças Armadas ucranianas em conformidade com o status da Ucrânia como Parceiro de Oportunidades Reforçadas da Otan.

De acordo com o comunicado, os EUA saúdam o progresso da Ucrânia nas reformas da indústria de defesa e das Forças Armadas, incluindo a adoção de uma nova estratégia para a indústria de defesa. "Os Estados Unidos apoiam o direito da Ucrânia de decidir seu próprio rumo de política externa, livre de interferências externas, incluindo no que diz respeito às aspirações da Ucrânia de se juntar à Otan", continuou.

Além do encontro com Biden, o presidente ucraniano teve uma reunião com representantes de empresas dos EUA e exortou-os a investir na Ucrânia. A reunião envolveu empresas financeiras e de energia, companhias que operam no setor agrícola, infraestrutura e defesa. Zelensky relatou aos empresários norte-americanos o plano da transformação de seu país, destinado a atrair cerca de US$ 300 bilhões (R$ 1,5 trilhão) à economia ucraniana. Segundo escreveu o jornal The New York Times, "a decisão de permitir que o senhor Zelensky fosse o segundo líder europeu a visitar a Casa Branca desde a posse de Biden enviou um sinal forte de que a Ucrânia permanece uma prioridade para a administração [dos EUA]".

