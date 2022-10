EUA implantam bombardeiros estratégicos B-1 no Pacífico em meio a tensões com Coreia do Norte

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Força Aérea dos EUA confirmou à Sputnik que bombardeiros B-1 foram recentemente enviados para Guam para voos de missão de rotina, acrescentado que isso não se destina contra nenhum país ou ameaça.

Os dados de rastreador de voo mostram que quatro bombardeiros B-1 foram recentemente implantados na base da Força Aérea de Andersen em Guam após uma série de lançamentos de mísseis balísticos pela Coreia do Norte, incluindo um que sobrevoou o território do Japão no início desde mês.

"Em resposta à sua pergunta sobre os B-1B Lancer em Guam, atividades da Força-Tarefa de Bombardeiros são rotineiras e não estão associadas a nenhum país ou ameaça", disse um porta-voz da Força Aérea dos EUA. "A aceleração da concorrência estratégica reforçou a necessidade de fortalecer alianças e recrutar novos parceiros, aumentar a letalidade e a interoperabilidade e dissuadir, negar e dominar a agressão, para promover o objetivo coletivo de um Indo-Pacífico livre e aberto", observou.

O porta-voz acrescentou que as missões da Força-Tarefa de Bombardeiros apoiam a estratégia maior dos EUA para manter o Indo-Pacífico livre e

Desde 25 de setembro deste ano, a Coreia do Norte realizou oito lançamentos de teste e mais de 25 desde o início do ano. Pyongyang enfatizou que seus lançamentos estão sendo realizados em resposta à recusa dos EUA e da Coreia do Sul de parar os exercícios militares conjuntos, que Pyongyang acredita ameaçarem a estabilidade regional.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.