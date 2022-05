EUA mudam discurso sobre Taiwan, mas voltam a dizer que China é 'desafio' para ordem mundial

Apoie o 247

RT e Sputnik, com 247 - O Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken anunciou na quinta-feira a estratégia oficial da Casa Branca em relação à China, que ele descreveu como o principal "desafio" para a ordem mundial.

Em seu discurso, Blinken disse que os EUA "continuarão a se concentrar no mais sério desafio a longo prazo para a ordem mundial", que é, disse ele, "a República Popular da China". "A China é o único país que tem tanto a intenção de mudar a ordem mundial, quanto o poder econômico, diplomático, militar e tecnológico crescente para fazê-lo", disse o Secretário de Estado norte-americano.

Ao mesmo tempo, ele enfatizou que os EUA não buscam "conflito ou uma Guerra Fria com a China". "Pelo contrário, pretendemos evitar ambos", salientou Blinken.

Segundo Blinken, a China procura tornar-se "a principal potência mundial" e está se modernizando rapidamente graças ao "talento, engenhosidade e trabalho árduo do povo". "Contudo, em vez de usar seu poder para reforçar e revitalizar as leis, os acordos, os princípios, as instituições que tornaram possível seu sucesso, [...] Pequim está minando-os", disse ele.

"Sob o presidente [da China] Xi [Jinping], o Partido Comunista dominante da China tornou-se mais repressivo em casa e mais agressivo no exterior", disse o secretário de Estado norte-americano.

Competir contra a China

Neste contexto, ele especificou que os EUA não podem "contar com Pequim para mudar sua trajetória", razão pela qual tomou a decisão de "modificar o ambiente estratégico em torno de Pequim". "Para ter sucesso nesta década decisiva, a estratégia da Administração Biden pode ser resumida em três palavras: investir, alinhar, competir", disse Blinken.

O alto funcionário explicou que os EUA investirão em suas "bases de força" internas, inovações e democracia, alinhando seus esforços com parceiros que atuarão com objetivos comuns. "Usando estes dois pontos-chave, vamos competir com a China para defender nossos interesses e construir nossa visão para o mundo", disse ele.

De acordo com Blinken, os EUA "estão bem posicionados para vencer a China em questões-chave". "Não procuramos transformar o sistema político chinês: nosso objetivo é trazer de volta aquela democracia que pode enfrentar desafios urgentes, criar oportunidades, promover a dignidade humana. O futuro pertence àqueles que acreditam na liberdade", disse Blinken.

China House

Ele também anunciou a criação da "China House", uma nova estrutura dentro do Departamento de Estado para coordenar e desenvolver políticas relacionadas à Beijing.

"Estou pronto para fornecer ao nosso ministério e aos nossos diplomatas as ferramentas necessárias para resolver esta tarefa como parte do meu programa de modernização", acrescentou ele.

Expansão no Pacífico

Ele também disse que Washington apoia a criação de novas coalizões, um movimento que ele vê como oportuno, especialmente na região Indo-Pacífico.

"Não esperamos que todos os países tenham a mesma avaliação da China que nós temos", disse Blinken. A este respeito, ele explicou que Washington não quer "forçar os países a escolher, mas dar-lhes opções".

Vínculos com Taiwan

Em particular, ele também revelou que os EUA continuarão a expandir sua cooperação e seus laços econômicos com Taiwan, com base em "interesses e valores comuns".

De acordo com Blinken, os EUA continuam comprometidos com a política de uma só China. "Embora nossa política não tenha mudado, o que mudou foi a crescente coerção de Pequim", disse Blinken, descartando as ações de Pequim como "provocatórias".

Esta é a primeira vez que a administração Biden revela uma estratégia concreta dedicada inteiramente à política da China. Em fevereiro, a Administração Biden divulgou sua estratégia Indo-Pacífico focada em conter a China, que, diz o documento, "procura se tornar a potência mais influente do mundo".

Nos últimos meses, as tensões entre Pequim e Washington parecem estar aumentando em vista de uma possível mudança na posição dos EUA em relação ao princípio de uma só China. Pequim salientou que, ultimamente, os EUA "têm 'flexionado seus músculos' às portas da China, reunindo círculos anti-China e até mesmo fazendo uma confusão sobre a questão de Taiwan e testando a linha vermelha".

Crise diplomática com a China

Joe Biden provocou uma onda diplomática com Pequim esta semana dizendo que os EUA viriam em auxílio militar a Taiwan se a ilha fosse invadida pela China. As autoridades americanas rapidamente corrigiram o presidente, dizendo que a política americana de " ambiguidade estratégica" permanece inalterada. A China advertiu que os EUA enfrentariam custos "insuportáveis" se "continuassem pelo caminho errado".

Os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan, mas continuarão a expandir seus laços com Taipei militarmente e diplomaticamente, indicou o Secretário de Estado Antony Blinken.

"Não apoiamos a independência de Taiwan e esperamos que as diferenças entre os dois lados do Estreito sejam resolvidas por meios pacíficos", disse o secretário, falando na Universidade George Washington na quinta-feira. "Nossa abordagem tem sido consistente através de décadas e administrações. Os Estados Unidos continuam comprometidos com nossa política de 'uma só China'. Nós nos opomos a qualquer mudança unilateral do status quo de qualquer um dos lados".

"Enquanto nossa política não mudou, o que mudou foi a crescente coerção de Pequim, como tentar cortar as relações de Taiwan com países de todo o mundo e impedi-lo de participar de organizações internacionais", disse Blinken.

O secretário enfatizou que os EUA "continuariam" a manter seus compromissos sob a Lei de Relações de Taiwan para ajudar Taipei a manter "suficiente capacidade de autodefesa" e apoiar a "participação significativa da ilha na comunidade internacional".

Blinken também garantiu que os EUA não estavam "procurando um conflito ou uma nova Guerra Fria" com a República Popular, mas sugeriu que a "visão" da ordem internacional da China "nos afastaria dos valores universais que sustentaram grande parte do progresso do mundo nos últimos 75 anos".

"Não podemos confiar em Pequim para mudar sua trajetória. Assim, moldaremos o ambiente estratégico em torno de Pequim para avançar nossa visão de um sistema internacional aberto e inclusivo", advertiu Blinken.

O secretário de Estado indicou que o bloco de nações que os EUA forjaram para enfrentar a Rússia sobre a Ucrânia também seria utilizado a longo prazo contra a China. "Mesmo enquanto a guerra do Presidente [Vladimir] Putin continuar, continuaremos concentrados no mais sério desafio de longo prazo para a ordem internacional - e este é o que representa a República Popular da China", disse Blinken.

O amplo discurso da China de quinta-feira, inicialmente destinado a ser proferido pelo Presidente Biden, recaiu sobre Blinken, que deveria proferi-lo no início do mês, mas teve que adiá-lo depois de pegar Covid.

Não está claro se os comentários do presidente Biden no Japão, na segunda-feira, implicando que Washington viria a Taipei para ajudar caso a China "invadisse" Taiwan, levaram a qualquer edição dos comentários preparados por Blinken. O presidente, que agora insinuou que os EUA enviariam tropas para Taiwan em caso de guerra pelo menos três vezes durante o último ano e meio, "esclareceu" na terça-feira que nenhuma mudança havia sido feita na política dos EUA.

Os funcionários da Casa Branca e o Secretário de Defesa Lloyd Austin também se apressaram para esclarecer as observações do Biden, dizendo que o presidente queria dizer que os EUA forneceriam equipamento militar, não botas no chão.

O Comando Oriental do Exército de Libertação Popular anunciou na quarta-feira que os exercícios chineses no Mar das Filipinas deveriam servir como um "aviso severo" contra as "recentes atividades de conluio" entre os secessionistas americanos e taiwaneses.

"Taiwan é uma parte da China. As tropas do Comando Oriental do ELP têm a resolução e a capacidade de impedir qualquer interferência de forças externas e tentativas secessionistas de 'independência de Taiwan', e de salvaguardar firmemente a soberania e a segurança nacional, bem como a paz e a estabilidade regional", disse o porta-voz do Comando Oriental do ELP, Shi Yi.

Pequim considera Taiwan como território soberano chinês, e prometeu repetidamente reunificar a ilha com o continente por meios pacíficos ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, os líderes chineses expressaram alarme sobre os esforços das atuais autoridades da ilha para dar passos em direção à independência, um movimento que a RPC advertiu que nunca toleraria.

Os EUA reconheceram a RPC como a única China em 1979, mas mantiveram relações informais com Taiwan, incluindo venda de armas e apoio diplomático não-oficial. Nas décadas anteriores, Pequim e Taipé reivindicaram a soberania sobre toda a China, com os EUA e seus aliados apoiando as reivindicações de Taipé. Taiwan rompeu com o controle do continente em 1949, quando os comunistas de Mao Tse Tung venceram a guerra civil, forçando o nacionalista Kuomintang a fugir para a ilha.

