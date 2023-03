EUA não pediram desculpas à Rússia por incidente com drone, diz Pentágono

Apoie o 247

TASS - Os Estados Unidos não pediram desculpas à Rússia pelo incidente desta semana com drones no Mar Negro, disse o secretário de imprensa do Pentágono, brigadeiro Patrick Ryder.

"Não, não pedimos desculpas. Mais uma vez, nosso foco foi destacar o fato de deixarmos muito claro, pública e privadamente, que os Estados Unidos continuarão a voar e operar no espaço aéreo internacional de acordo com o direito internacional", disse o militar estadunidense

O veículo aéreo não tripulado da Força Aérea dos EUA MQ-9 Reaper caiu em águas internacionais do Mar Negro na última terça-feira (14). O Ministério da Defesa da Rússia disse que o drone estava voando em direção à fronteira russa e seus transponders foram desligados. A aeronave entrou "na área onde foram estabelecidas as regras temporárias do espaço aéreo com o objetivo de conduzir uma operação militar especial", segundo o ministério. O ministério disse que o drone saiu do controle devido a manobras rápidas e posteriormente caiu, enquanto os caças russos que escoltavam o drone não engatilharam suas armas e não entraram em contato com o UAV.

De acordo com a versão americana dos eventos, duas aeronaves russas Su-27 interceptaram o MQ-9 enquanto ele estava em uma missão de reconhecimento e despejou seu combustível várias vezes no drone. Por fim, um dos jatos atingiu a hélice do drone, causando sua queda.

