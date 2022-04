EUA orientam Zelensky a negociar paz com a Rússia em troca da suspensão das sanções

Apoie o 247

Sputnik - O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu luz verde de Washington para oferecer à Rússia alívio das sanções internacionais em troca do fim da ofensiva militar.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, abriu a porta para tal oferta no domingo (3), confirmando em uma entrevista à NBC News que Zelensky tem a capacidade de negociar o alívio das sanções pela paz. Ele disse que o governo do presidente Joe Biden apoiará o que o povo ucraniano quiser fazer para encerrar a guerra.

“Vamos ver o que a Ucrânia está fazendo e o que quer fazer”, disse Blinken. “E se concluir que pode acabar com esta guerra, parar a morte e a destruição e continuar a afirmar sua independência e sua soberania – e, em última análise, isso requer o levantamento de sanções – é claro que permitiremos isso.”

Os EUA e seus aliados estão fazendo todo o possível para fortalecer a mão de Kiev na mesa de negociações, mas as sanções visam influenciar o comportamento da Rússia – não para permanecer indefinidamente, disse Blinken. Ele ignorou as sugestões do apresentador da NBC, Chuck Todd, de que agora não é hora de negociar concessões à Rússia, dizendo que cabe aos ucranianos como acabar com a guerra na Ucrânia. Ele também rejeitou a afirmação de Todd de que o presidente russo não deveria permanecer no poder, dizendo que o futuro de Vladimir Putin depende do povo russo.

Embora Blinken tenha argumentado que Putin falhou em cumprir seus supostos objetivos na Ucrânia – subjugar Kiev, demonstrar as proezas militares da Rússia e dividir os membros da Otan – ele disse que ainda faz sentido buscar um acordo negociado. “Mesmo que ele tenha retrocedido, mesmo que eu acredite que isso já seja uma derrota estratégica para Vladimir Putin, a morte e a destruição que ele está causando todos os dias na Ucrânia. . . são terríveis, e por isso também há um forte interesse em acabar com isso.”

Outros líderes sugeriram que o Ocidente deveria ser parcimonioso com promessas de alívio de sanções para evitar recompensar a Rússia ou deixar Putin passar ileso pela crise. De fato, Biden levantou as sobrancelhas no fim de semana passado ao dizer que Putin “não pode permanecer no poder”, um comentário de que Blinken foi forçado a recuar, dizendo que os EUA não estão buscando uma mudança de regime na Rússia ou em qualquer outro lugar.

Mais tarde em seu programa, Todd perguntou à ex-secretária de Estado Hillary Clinton: “Podemos realmente viver em um mundo onde Putin pode voltar à nova ordem mundial?” Clinton concordou com Blinken, dizendo que os EUA deveriam apoiar os ucranianos enquanto eles escolhem “o melhor caminho a seguir” para seu país.

