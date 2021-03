Evo Morales critica Luís Almagro por defender golpista Jeanine Añez diz que ele também deveria ser julgado

O ex-presidente boliviano, Evo Morales, que sofreu um golpe de Estado em 2019 do qual Luís Almagro foi cúmplice, criticou o secretário-geral da OEA por ter defendido a ex-presidente ilegítima Jeanine Añez e disse que ele também deveria ser julgado edit

247 - "Almagro nunca falou pelos 36 assassinatos, mais de 800 feridos, 1.500 detidos ilegalmente e os cem perseguidos. Não estamos surpresos com a defesa de Áñez porque ele também deveria ser julgado por promover o golpe e por crimes contra a humanidade em #Bolivia", escreveu nesta segunda-feira (15) no Twitter o ex-presidente boliviano Evo Morales.

Almagro nunca se pronunció por los 36 asesinatos, más de 800 heridos, 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos. No nos extraña su defensa a Áñez porque él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad en #Bolivia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 15, 2021





O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luís Almagro, alertou nesta segunda-feira (15) sobre o que chamou de "abuso de mecanismos judiciais" na Bolívia, depois que a ex-presidente golpista, Jeanine Áñez, foi acusada de participar do golpe contra Evo Morales e de massacres contra manifestantes desarmados.

O gabinete chefiado por Luís Almagro expressou em comunicado sua "preocupação com o abuso dos mecanismos judiciais que mais uma vez se tornaram instrumentos repressivos do partido no poder".

Além disso, disse que "o sistema judicial boliviano não está em condições de oferecer as garantias mínimas de um julgamento justo" e pediu "a libertação de todos os detidos neste contexto, até que existam processos e mecanismos imparciais para determinar responsabilidades".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.