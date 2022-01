Ex-banqueiro fugitivo se considera 'líder da oposição' no Cazaquistão

O país vem sendo alvo de protestos violentos nos últimos dias, gerados pelo aumento no preço do gás edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O país vem sendo alvo de protestos violentos nos últimos dias, gerados pelo aumento no preço do gás. O estado de emergência foi anunciado até o dia 19 de janeiro.

Mukhtar Ablyazov é um ex-banqueiro que também chegou a ser ministro da Energia, Indústria e Comércio no Cazaquistão. Ele é o fundador e atual líder do movimento político Escolha Democrática do Cazaquistão.

"Eu me vejo como líder da oposição. Todos os dias manifestantes me ligam perguntando: 'O que a gente deve fazer? Nós estamos aqui: o que fazemos?'", disse o ex-banqueiro.

PUBLICIDADE

Ablyazov é a primeira pessoa a se responsabilizar pelos ataques dos últimos dias no Cazaquistão.

O ex-banqueiro é acusado de roubar US$ 6 milhões, cerca de R$ 35 milhões, de um banco do Cazaquistão. Atualmente Ablyazov vive em Paris, na França, mas diz que está pronto para retornar ao seu país natal e liderar o governo provisório quando os protestos tiverem a dimensão correta.

PUBLICIDADE

Mukhtar Ablyazov também negou acusações de que os protestos estariam recebendo financiamento internacional e garantiu que ele não recebeu nenhum dinheiro de países ou empresas do Ocidente com este propósito.

Os protestos em massa no Cazaquistão contra o aumento nos preços do gás liquefeito de petróleo (GLP) começaram no início de 2022. Confrontos com a polícia foram registrados nas ruas das principais cidades cazaques, incluindo a maior delas, Almaty, e a capital Nursultan. O estado de emergência foi introduzido no país até 19 de janeiro.

PUBLICIDADE