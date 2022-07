Ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder defende solução diplomática para conflito na Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik - O ex-chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder, diz que não rejeitaria a possibilidade de conversas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e defendeu abertamente uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia.

As declarações do ex-chanceler foram dadas em entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung neste domingo (10).

"Não abrirei mão de minhas oportunidades de negociar com o presidente Putin", disse Schroeder ao jornal.

O ex-chanceler acrescentou que não acredita em uma solução militar para o conflito na Ucrânia, ressaltando que as hostilidades só podem ser interrompidas por meio de negociações diplomáticas.

Na Alemanha, Schroeder é duramente criticado por laços estreitos com a Rússia

Anteriormente, o Comitê de Orçamento do Bundestag aprovou um pedido dos partidos no poder para retirar do ex-chanceler alguns de seus privilégios em resposta à sua recusa inicial em deixar o cargo de presidente do conselho de administração da petrolífera russa Rosneft.

No final de maio, Schroeder renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da Rosneft em meio ao início de um processo de sua expulsão do Partido Social Democrata da Alemanha e ao lançamento de uma investigação interna sobre as ligações de Schroeder com a Rússia.

