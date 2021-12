Ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet declara apoio a Gabriel Boric

“Não dá no mesmo votar em qualquer candidato, por isso eu vou votar em Gabriel Boric”, afirmou a ex-presidente do Chile edit

Jeferson Miola, enviado especial do Brasil 247 ao Chile

Michele Bachelet, ex-presidente do Chile por dois mandatos – 2006 a 2010 e 2014 a 2018 – fez uma declaração pública de apoio ao candidato frenteamplista Gabriel Boric.

Num vídeo de 1 minuto, Bachelet comentou sobre a importância do 2º turno da eleição que acontecerá no próximo domingo, 19/12, e disse que “não dá no mesmo votar em qualquer candidato, por isso eu vou votar em Gabriel Boric”.

Assista:

Desde Santiago, la ex Presidenta @mbachelet nos recuerda lo importante que está en juego en estas elecciones presidenciales: "No da lo mismo por qué candidato se vota, y por eso yo voy a votar por @GabrielBoric"🌳.#BoricPresidente #BoricPresidentedeChile pic.twitter.com/BoLXEOjSTy — Horizonte Ciudadano 🌳 (@h_ciudadano) December 14, 2021





Atualmente exercendo o cargo de Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Bachelet desembarcou no país para suas férias e também para as festas de fim de ano no último sábado [11/12].

No domingo [12/12] ela teve um encontro reservado com Boric na sua residência, o que gerou especulações sobre eventual pronunciamento e, também, muita contrariedade de parte do ultradireitista José Antonio Kast.

A manifestação de Michele Bachelet a Boric poderá ter grande impacto eleitoral numa eleição acirrada em que os candidatos disputam voto a voto quem exercerá o mandato presidencial a partir de março de 2022.

