Explosão de caminhão danifica ponte da Crimeia e deixa 7 vagões-cisterna em chamas (vídeos)

Sputnik Brasil - Uma explosão de um caminhão, seguida de incêndio de sete vagões-cisterna com combustível, atingiu nesta madrugada a ponte da Crimeia, que liga a península ao restante território russo.

O Comitê Nacional Antiterrorismo informou que a explosão de um caminhão no tabuleiro rodoviário da ponte da Crimeia, na península de Taman, resultou no incêndio de sete vagões-cisterna de um trem que seguia no tabuleiro ferroviário superior, em direção à península da Crimeia. Em decorrência da explosão, duas seções da parte rodoviária da ponte colapsaram.

As autoridades informaram que as equipes de bombeiros estão trabalhando no local para extinguir o incêndio.

"Um vagão-cisterna está em chamas em uma das seções. Ainda é cedo para falar sobre as causas e consequências. O trabalho está em andamento para extinguir o incêndio", informaram as autoridades.

O tráfego rodoviário e ferroviário na ponte da Crimeia foi temporariamente suspenso, informou a administradora rodoviária de Taman, responsável pela parte rodoviária da ponte.

A passagem de navios através do estreito de Kerch, onde se localiza a ponte, não sofreu alterações.

As autoridades locais estão tomando medidas necessárias para garantir a travessia de balsa entre as duas margens do estreito de Kerch, bem como outros meios alternativos de conectar a península com a Rússia continental.

Segundo informações preliminares, ninguém ficou ferido em decorrência do incêndio que atingiu o trem de carga na ponte da Crimeia.

As autoridades locais informaram que os danos na ponte da Crimeia serão reparados imediatamente.

