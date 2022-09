Extrema direita chega ao poder na Itália, com vitória de aliança liderada por Giorgia Meloni

Apoie o 247

ROMA, 25 de setembro (Reuters) - Uma aliança de direita liderada pelo partido Irmãos da Itália, de Giorgia Meloni, parecia destinada a uma clara maioria no próximo parlamento, disseram pesquisas de boca de urna neste domingo, depois que a votação terminou em uma eleição nacional italiana.

As pesquisas, se confirmadas, darão à Itália o governo mais direitista desde a Segunda Guerra Mundial, com Meloni a se tornar a primeira mulher a ser primeira-ministra do país.

Uma pesquisa de boca de urna para a emissora estatal RAI disse que o bloco de partidos conservadores, que inclui também a Liga de Matteo Salvini e o partido Forza Itália de Silvio Berlusconi, ganhou entre 41% e 45%, o suficiente para garantir o controle das duas casas do parlamento.

"Centro-direita claramente à frente tanto na Câmara quanto no Senado! Será uma longa noite, mas mesmo agora quero agradecer", disse Salvini no Twitter.

A lei eleitoral da Itália favorece os grupos que conseguem criar pactos pré-votação, dando-lhes um número desproporcional de cadeiras em comparação com sua contagem de votos.

A RAI disse que a aliança de direita ganharia entre 227 e 257 dos 400 assentos na câmara baixa do parlamento e 111-131 dos 200 assentos no Senado.

Os resultados completos são esperados até o início de segunda-feira.

Como líder do maior partido da aliança vencedora, Meloni é a escolha óbvia para se tornar primeiro-ministro, mas a transferência de poder é tradicionalmente lenta e pode levar mais de um mês até que o novo governo seja empossado.

Meloni, 45, minimiza as raízes pós-fascistas de seu partido e o retrata como um grupo conservador dominante. Ela prometeu apoiar a política ocidental para a Ucrânia e não assumir riscos indevidos com a terceira maior economia da zona do euro.

No entanto, o resultado deve soar alarmes nas capitais europeias e nos mercados financeiros, dado o desejo de preservar a unidade nas negociações com a Rússia e as preocupações com a assustadora montanha de dívidas da Itália.

