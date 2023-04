Fala de Xi Jinping sobre objetivos narcisistas no conflito na Ucrânia deixa EUA perplexos

Apoie o 247

Sputnik - O jornal The Washington Post relatou que a fala do líder chinês, Xi Jinping, durante conversa com seu homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, causou apreensão nos EUA.

"A China sugeriu uma proposta de paz na Ucrânia de 12 pontos e declarou que não vai explorar a situação com objetivos narcisistas", relatou o jornal, ressaltando que a fala chinesa sobre os objetivos do conflito atingiram e deixaram os Estados Unidos perplexos.

Além disso, o jornal destaca que Zelensky e outros funcionários de alto escalão se negaram a excluir Pequim como intermediadora, para que uma resolução pacífica para o conflito possa ser alcançada.

A mídia norte-americana ainda enfatizou que a China, segunda economia mundial, talvez seja poderosa demais para ser ignorada".

"Se os EUA e seus aliados não puderem sugerir alternativas, a Ucrânia não terá outra escolha a não ser arriscar [um acordo com a China]", destacou o jornal.

Na quarta-feira (26), o presidente da China, Xi Jinping, conversou ao telefone com seu homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky. Pequim comunicou que um enviado especial da Eurásia irá a Kiev em breve e a chancelaria russa disse "notar a prontidão chinesa".

