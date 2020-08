Família mais rica do mundo ganha US$ 1 bilhão a cada 15 dias

247 - A pandemia da Covid-19 chegou ao país da rede de lojas da família de Sam Walton, mais rica do mundo e proprietária da Walmart, cancelando a “Celebração Associada” da varejista. Milhares de funcionários foram desligados, assim como as participações especiais de Katy Perry ou Tom Cruise. No entanto, a fortuna dos donos da empresa continua crescendo de forma implacável, com aumento de US$ 1 bilhão para cada 15 dias. A informação é do portal Bloomberg.

Os Waltons estão mais ricos do que nunca, acrescenta a reportagem, somando U$ 25 bilhões apenas em 2019 a fortuna acumulada de U$ 215 bilhões. A Walmart também registrou um forte crescimento após investir na cadeia de suprimento e de comércio eletrônico.

