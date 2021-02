Farmacêutica Merck, fabricante da ivermectina, diz que remédio não funciona contra a Covid-19

Sputnik - No mesmo dia em que foi divulgado que a venda de remédios sem eficácia contra a COVID-19 disparou no Brasil, inclusive com a ivermectina apresentando um salto de 557%, a farmacêutica Merck disse que não há base científica para um potencial efeito terapêutico contra a covid-19 de acordo com estudos pré-clínicos, escreve o jornal Estado de São Paulo.

​"Não acreditamos que os dados disponíveis suportem a segurança e eficácia da ivermectina além das doses e populações indicadas nas informações de prescrição aprovadas pela agência reguladora", afirmou a empresa.

A empresa acrescentou também que não há evidência significativa de eficácia clínica em pacientes com a doença (covid-19). A farmacêutica ainda pontuou que há uma preocupante ausência de dados sobre segurança da substância nesse contexto na maior parte dos estudos.

A recomendação original de uso da ivermectina presente em bula é voltada para tratamento de infecções causadas por parasitas.

No Brasil, o governo federal lançou o aplicativo TrateCov, do Ministério da Saúde, para orientar o enfrentamento do coronavírus. O aplicativo recomenda o uso da ivermectina, além de outros medicamentos sem eficácia comprovada como a cloroquina. Porém, após denúncias, o serviço on-line do Ministério saiu do ar.

