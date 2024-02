Fepal denuncia construção de áreas muradas no Egito para abrigar palestinos que serão expulsos de Gaza por Israel

Apoie o 247

247 - A fundação britânica 'Sinai for Human Rights' denunciou que o Egito está construindo uma "zona tampão", murada, para receber palestinos que serão expulsos de Gaza por Israel. A denúncia foi registrada em um vídeo publicado pela própria fundação nas redes sociais.

As imagens, datadas de segunda-feira (12), mostram as obras sendo realizadas por guindastes e tratores. O vídeo foi repercutido nesta quarta-feira (14) pela Federação Árabe Palestina (Fepal), que classificou a situação vivida pelos habitantes de Gaza como uma "limpeza étnica. Um crime de lesa-humanidade. Escândalo. A Nakba do nosso século. Pra todo mundo ver." Confira nas imagens abaixo:

Enquanto tal área é construída, as Forças de Defesa de Israel se preparam para realizar um ataque terrestre em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde cerca de 1,4 milhão de palestinos foram buscar abrigo após terem que deixar suas casas. A ação, que parece eminente pela recusa de Tel Aviv em aceitar um cessar-fogo com o Hamas, está sendo amplamente criticada, inclusive pelos que apoiaram Israel até agora, como países da União Europeia.

