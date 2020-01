Filha de general assassinado pelos EUA pede vingança em encontro com presidente do Irã

247 - A filha do general iraniano Qasem Soleimani, que era o comandante da força Al-Quds dos Guardiões da Revolução, pediu ao presidente do Irã que vingue a morte de seu pai.

Soleimani foi assassinado a mando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um ataque aéreo na quinta-feir (2). O atentado fez ao todo nove vítimas fatais.

Durante a visita neste sábado (4) do presidente iraniano Hassan Rouhani e do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, a filha do general questionou "quem vai vingar a morte" de seu pai. "Todo mundo vai se vingar", Rouhani respondeu.

O presidente afirmou anteriormente que os Estados Unidos vão "enfrentar as consequências desse ato criminoso não apenas hoje, mas também nos próximos anos", informa o UOL.

Além da visita, o aiatolá Ali Khamenei prestou novas condolências aos familiares de Soleimani. No Twitter, ele agradeceu aos serviços prestados pelo general ao país.

"À filha do mártir Soleimani: todo mundo está de luto e agradecido ao seu pai. Essa gratidão se deve à sua grande sinceridade, já que os corações estão nas mãos de Deus. Sem sinceridade, o coração das pessoas não estaria com ele assim. Que Deus conceda Suas bênçãos a todos nós", escreveu ele.

O general Soleimani é considerado um herói nacional pelo governo e o povo do Irã.