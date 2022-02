Foco do encontro entre Putin e Bolsonaro serão as relações bilaterais

Apoie o 247

Sputnik - O presidente russo, Vladimir Putin, se reúne nesta quarta-feira (16) com Jair Bolsonaro, que desembarcou na capital russa na véspera.

As discussões devem girar em torno das relações bilaterais e potenciais esferas de cooperação. Haverá troca de opiniões também sobre temas da agenda internacional. A discussão da questão ucraniana, porém, foi descartada.

Após a reunião com Putin, Bolsonaro se encontrará com o presidente da Duma de Estado (parlamento) russo, Vyacheslav Volodin, e depois participará da reunião com empresários russos e brasileiros do agronegócio, indústria de energia nuclear, fertilizantes e gás.

Na manhã desta quarta-feira, Bolsonaro abriu sua visita oficial à Rússia com a cerimônia de aposição floral no Túmulo do Soldado Desconhecido, em Moscou.

Enquanto isso, os ministros da Defesa e do Exterior dos dois países vão realizar um encontro em formato 2+2.

O ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, criticou a ida de Bolsonaro à Rússia em meio à crise com a Ucrânia, dizendo em entrevista à Rede TV que, com a visita, Bolsonaro "está mostrando uma preferência pela Rússia".

