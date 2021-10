Forças militares dão golpe de Estado no Sudão

Apoie o 247

247 - As forças militares realizaram um golpe no Sudão nesta segunda-feira (25) e prenderam civis do governo de transição, informa a Telesul.

O canal de televisão local Al Hadath indicou que o primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, e vários de seus ministros foram detidos e colocados em prisão domiciliar.

A Al Arabiya, entre outras fontes, informou que militares fecharam os principais acessos à capital, Cartum, além de interromper os serviços de telefonia e internet.

O Sudão viveu até agora sob um governo de transição civil-militar, estabelecido em agosto de 2019 depois que um golpe militar em abril daquele ano removeu o presidente Omar al Bashir, que ocupou o poder por 30 anos.

Com base nos acordos alcançados pelas forças políticas civis e militares, o país africano se preparava para realizar as eleições em 2022.

Em setembro passado, as autoridades sudanesas denunciaram um golpe fracassado e anunciaram a prisão de dezenas de golpistas.

