Forças russas assumem controle da maior usina nuclear ucraniana

Reuters - Forças russas assumiram nesta quinta-feira (3) a maior usina nuclear da Europa depois que um prédio do complexo foi incendiado durante intensos combates contra tropas ucranianas, disseram autoridades ucranianas nesta sexta-feira.

Os temores de um possível desastre nuclear na usina de Zaporizhzhia espalharam o alarme pelas capitais mundiais, antes que as autoridades dissessem que o incêndio em um prédio identificado como centro de treinamento havia sido extinto.

A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, disse que não há indicação de níveis elevados de radiação na usina, que fornece mais de um quinto da geração total de eletricidade da Ucrânia.

Um funcionário da empresa estatal que administra as quatro usinas nucleares da Ucrânia disse que não houve mais combates, que o fogo foi extinto e Zaporizhzhia estava operando normalmente.

“O pessoal (da usina nuclear) está em seus locais de trabalho, fornecendo a operação normal da estação.”

Mais cedo, um vídeo da usina verificado pela Reuters mostrou um prédio em chamas e uma saraivada de projéteis, antes de uma grande bola incandescente iluminar o céu, explodindo ao lado de um estacionamento e enviando fumaça por todo o complexo.

"Europeus, por favor, acordem. Digam a seus políticos que as tropas russas estão atirando em uma usina nuclear na Ucrânia", disse o líder ucraniano Volodymyr Zelenskiy em um discurso em vídeo.

Zelenskiy disse que tanques russos atiraram contra as usinas de reatores nucleares, embora não haja evidências citadas de que tenham sido atingidos.

O prefeito da cidade vizinha de Energodar, a cerca de 550 quilômetros a sudeste de Kiev, disse que combates ferozes e "contínuos bombardeios inimigos" causaram baixas na área, sem fornecer detalhes.

As primeiras informações sobre o incêndio e os combates na usina fizeram os mercados financeiros da Ásia dispararem, com as ações caindo e os preços do petróleo subindo ainda mais.

"Os mercados estão preocupados com as consequências nucleares. O risco é que haja um erro de cálculo ou uma reação exagerada e a guerra se prolongue", disse Vasu Menon, diretor executivo de estratégia de investimento do OCBC Bank.

A Rússia já havia capturado a extinta usina de Chernobyl ao norte de Kiev, que expeliu resíduos radioativos sobre grande parte da Europa quando derreteu em 1986. A usina de Zaporizhzhia é um tipo diferente e mais seguro, disseram analistas.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conversaram com Zelenskiy para obter uma atualização sobre a situação na usina.

"O presidente Biden juntou-se ao presidente Zelenskiy para pedir à Rússia que cesse suas atividades militares na área e permita que bombeiros e equipes de emergência acessem o local", disse a Casa Branca.

Johnson disse que as forças russas devem desistir imediatamente de seu ataque e concordaram com Zelenskiy que um cessar-fogo era crucial.

"O primeiro-ministro disse que as ações imprudentes do presidente Putin agora podem ameaçar diretamente a segurança de toda a Europa", disse Downing Street.

O principal porta-voz do governo do Japão descreveu o ataque russo à usina como "bárbaro e inaceitável", e um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que seu governo pediu "de todos os lados que exerçam moderação, evitem escalada e garantam a segurança das instalações nucleares relevantes".

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica disse estar "profundamente preocupado" com a situação na usina nuclear e que as autoridades ucranianas garantiram à AIEA que os equipamentos "essenciais" não foram afetados.

