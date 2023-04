Forte explosão atinge área próxima ao primeiro-ministro japonês (vídeo)

Apoie o 247

TÓQUIO, TASS – Uma forte explosão foi ouvida no sábado perto da área onde o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, fazia um discurso público na cidade de Wakayama, no oeste do país, informou o canal de TV NHK.

Segundo a agência de notícias Kyodo, um homem não identificado jogou um objeto semelhante a uma bomba de fumaça ou um sinalizador antes do discurso de Kishida, que explodiu em seguida. O homem foi detido por seguranças.

Observa-se que o chefe do governo foi evacuado, ele agora está seguro no Departamento de Polícia da cidade de Wakayama.

Em julho de 2022, Tetsuya Yamagami atirou nas costas do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe enquanto ele falava em um comício eleitoral em uma rua da cidade de Nara, a sudoeste da ilha principal do Japão, Honshu. O atirador foi capturado e preso pelos guardas do político assassinado no local.

🇯🇵 AGORA: Primeiro-ministro Fumio Kishida é retirado às pressas após uma forte explosão ocorrer antes de ele começar um discurso em uma cidade do Japão.pic.twitter.com/4ZY7oWHNmM April 15, 2023

